Янукович заявляет, что с 2014 года не будет пенсий меньше тысячи гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время торжественного собрания по случаю Дня работника социальной сферы.

Президент отметил, что 3,5 года тому назад была начата реализация программы экономических реформ “Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство”.

“Социальное измерение всегда было и будет приоритетом в деятельности органов государственной власти”, - сказал он.

“Ежегодно стабильно растут социальные стандарты и гарантии”, - сказал Президент и отметил, что за 3 года реальные доходы граждан выросли на 39%, реальные заработные платы - почти на 59%, средний размер пенсии - на 42%.

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Также Янукович сказал, что с 2010 года в 4 раза уменьшилось количество тех, кто получает пенсию менее 1 тыс. грн. “С 2014 года таких людей в Украине уже не должно быть. Мы все для этого сделаем”, - пообещал Янукович.

Он также напомнил, что в 2012 году были осовременены пенсии почти 13 млн. украинцев.

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Кроме того, Президент отметил, что всего лишь за полгода в Украине был сформирован институт специалистов по социальной работе численностью 12 тыс. человек.

“Уже за год их услугами было охвачено более миллиона граждан”, - сказал Янукович.