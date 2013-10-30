Евросоюз может отложить ассоциацию с Украиной на 2014 год - МИД Польши

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский в эфире PolsatNews в среду.

Польский дипломат отметил, что ЕС может подписать соглашение об ассоциации с Украиной вместе с подписанием аналогичных соглашений с Грузией и Молдовой, с которыми такие документы планируется парафировать на ближайшем саммите СП.

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"Альтернативой является то, что с Украиной также подпишем в следующем году", - сказал он, комментируя возможность срыва подписания в конце ноября.

Сикорский сказал, что освобождение из заключения экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко остается "под вопросом", призвав украинские власти не затягивать с выполнением всех необходимых условий до последнего момента.

"От Украины зависит, она выполнит условия ассоциации с Евросоюзом и станет на путь, который может привести к членству в Европейский союз. Такая ставка. Надеемся, что Президент Украины сделает то, что нужно, чтобы эту страну поставить на этот путь" , - сказал министр.

При этом он назвал "позорной" ситуацию в случае не подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе "для тех, кто это обещал".

"Надо завершить реформу украинской прокуратуры, избирательного законодательства и решить дело выборочного правосудия, а именно использование судебной системы для ликвидации политических врагов", - перечислил он дела, которые необходимо еще решить.

Сикорский добавил, что решение "дела Тимошенко" необходимо найти совместно с представителями специальной миссии Европейского парламента Александром Квасьневским и Пэтом Коксом.

Напомним, ранее ряд представителей Европейского союза заявляли, что в случае срыва подписания соглашения об ассоциации с Украиной в ноябре этого года документ может быть подписан только после следующих выборов украинского президента в 2015 году.