Роспотребнадзор обвинили в откровенной лжи по результатам проверки фабрик Roshen

Вывод Роспотребнадзора по результатам проведения проверки украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen, в котором ведомство заявляет о несоответствии продукции компании санитарным нормам Российской Федерации, безоснователен и содержит неправдивую информацию. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Заявление Роспотребнадзора по итогам проверки украинских фабрик корпорации «Рошен» содержит откровенно ложную информацию, а ее тональность не соответствует духу украинского-российского сотрудничества», - сказано в сообщении.

Кроме того, министерство заявляет, что инспекционная группа Роспотребнадзора нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

Проанализировав выводы Роспотребнадзора, Минагропрод назвал необоснованным заявление российского ведомства о нарушении кондитерской корпорацией требований к контролю сырья.

«Сырье, используемое Roshen, прошло все внутригосударственные процедуры контроля на соблюдение показателей безопасности и получило соответствующие государственные санитарно-гигиенические заключения, подтверждающие соответствие санитарно-химическим показателям безопасности», - сказано в сообщении министерства.

В министерстве считают, что пренебрежение этими документами, которые были предоставлены Роспотребнадзору, свидетельствует о попытке ведомства «дискредитировать систему контроля пищевой безопасности, которая внедрена в Украине».

Минагропрод также обращается к российской стороне с просьбой предоставить юридическое обоснование требования Роспотребнадзора относительно разрешения на поставку в Россию продукции, произведенной исключительно из сырья тех предприятий, которые включены в реестр допущенных к экспорту в РФ.

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«Этот прецедент может стать поводом для необоснованного запрета продукции других украинских предприятий», - считают в Минагропроде.

Кроме того, подчеркнули в министерстве, не выдерживает никакой критики вывод российского ведомства о том, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России из-за различия в законодательствах стран относительно показателей безопасности продукции.

«На самом деле украинский производитель – экспортер продуктов питания в РФ, независимо от украинских требований к качеству и безопасности, прошел сертификацию в соответствующих уполномоченных государственных учреждениях РФ, во время которой было подтверждено соответствие российским нормативным документам», - заявило украинское ведомство.

Вместе с тем, Минагропрод указывает на тот факт, что во время проверки фабрик Roshen инспекторы Роспотребнадзора не проводили отбора образцов для лабораторных исследований и отказались от составления акта проверки, что еще раз подтверждает нарушение процедур проверки отечественных предприятий.

В ведомстве также напомнили, что в состав рабочей группы Роспотребнадзора входил представитель российской кондитерской компании, что также противоречит международной практике.

Тем не менее, согласно сообщению министерства, украинская сторона во время проверки продемонстрировала готовность к компромиссным решениям и сейчас также готова к профессиональному диалогу в рамках международного законодательства.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации Roshen 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Ранее, 29 июля, Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию. В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.