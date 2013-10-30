СМИ: ЕС проверяет российские устройства с саммита G20 на предмет шпионажа

Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей заказал технический анализ устройств, сообщает Украинская Правда со ссылкой на итальянское издание "La Stampa".

Проверка показала, что в приборы были установлены вирусы, которые позволяли спецслужбам России собирать информацию о европейских лидерах.

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"Согласно первым техническим анализам, USB накопитель и USB кабель с блоком питания для мобильных телефонов, полученные в подарок от россиян, включали в себя две троянские программы, способные считывать и передавать данные", - сообщила газета.

Информация о риске быть прослушанным россиянами была передана всем странам G20, отмечает издание.