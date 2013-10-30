Шеф нацразведки США: союзники шпионят за Америкой

Это заявление было сделано на фоне откровений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, по данным которого, США прослушивали своих союзников, включая лидеров стран ЕС, пишет РИА Новости.

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По словам Клэппера, выступавшего на слушаниях в Палате представителей Конгресса, иностранные союзники регулярно занимаются шпионажем в отношении американских лидеров и разведслужб. Что касается американской слежки в отношении иностранных лидеров, Клэппер назвал ее одним из основных занятий американской разведки.

Откровения Сноудена стали причиной трений в отношениях США с Германией, Францией, Испанией, Бразилией и другими странами. Канцлер Германии Ангела Меркель лично выразила недовольство президенту Обаме в связи с прослушиванием ее мобильного телефона на протяжении ряда лет.