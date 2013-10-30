Россия призывает Евросоюз не ставить страны СНГ перед выбором

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Полагаем важным найти такую форму взаимодействия с Европейским Союзом, которая не ставила бы страны СНГ перед искусственным и, зачастую, ложным выбором - либо с ЕС, либо с Россией. Наше общее соседство должно быть пространством честного взаимовыгодного сотрудничества без разделительных линий, а не площадкой для геополитической игры вокруг т.н. "фокусных государств", - говорится в опубликованных на сайте МИД РФ тезисах выступления Карасина на международной конференции "20 лет Совету федерации Федерального собрания Российской Федерации: межпарламентский вектор взаимодействия государств-участников СНГ".

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Заместитель министра добавил, что в России внимательно наблюдают за развитием программы Евросоюза "Восточное партнерство", нацеленной на сближение ЕС с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Беларусью и Украиной.

Карасин также сообщил, что 18 ноября в Совете федерации состоится круглый стол на тему "Геополитические проекты Европейского Союза на пространстве СНГ: пути реализации и возможные последствия".