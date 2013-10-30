Путин признан самым влиятельным человеком в мире по версии Forbes

Президент России Владимир Путин возглавил список самых влиятельных людей мира, который ежегодно публикует журнал Forbes.

В этом году Путин сместил с первого места рейтинга президента США Барака Обаму, который в этом году занял второе место в списке. Третье место занял китайский лидер Си Цзиньпин, за ним расположился папа Римский Франциск, а замыкает пятерку самых влиятельных людей мира канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев занял 53 место в списке.

В рейтинг, созданный Forbes, не попал ни один украинец.

В полном списке нынешнего года - 72 фамилии.

Как сообщал УНИАН, Владимир Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по итогам 2012 года по версии американского журнала Foreign Policy.

При этом фактически российский президент занимает вторую строчку рейтинга, так как первое место осталось свободно. Авторы рейтинга объяснили это тем, что "все ждут кого-то еще, кто будет готов взвалить на свои плечи ответственность за самые сложные и опасные вызовы" современного мира.