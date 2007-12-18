Янукович просит не смеяться над горем людей

Лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что назначение председателя БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность главы правительства углубит политическую нестабильность в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде, выступая перед рассмотрением вопроса о его освобождении.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что назначение Ю.ТИМОШЕНКО будет иметь негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в государстве. При этом, по его словам, “оранжевая” команда, придя к власти, должна взять на себя ответственность за все, что происходит в стране. «Но я хочу сказать, что в государстве опять наступает эпоха новых испытаний», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Янукович объявил с трибуны ВР, что ПР переходит в оппозицию. Экс-прем`ер считает, что страна находится в трудном экономическом положении. На смех из зала (что, очевидно, могло бы значить "А кто довел?") Янукович ответил: " Я прошу не смеяться над горем людей". Подробности позже...

Он также отметил, что гражданам Украины не стоит ожидать улучшения жизни. При этом он пожелал новому премьер-министру и правительству «сделать все хорошие дела и поднять уровень жизни людей». «Это пожелания от меня, как от народного депутата, и пока вы не проголосовали, как от премьер-министра», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.