Янукович считает, что Охендовский обеспечит демократические выборы
17:18, 06 июля 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Михаила Охендовского с избранием на должность главы Центральной избирательной комиссии.
Михаил Охендовский
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Президента Украины.
«Это свидетельство признания Вашего авторитета среди коллег и высокого профессионализма. Убежден, что Ваш многолетний опыт станет надежным залогом обеспечения демократических выборов в Украине», - отметил глава государства в своем поздравлении и пожелал Охендовскому в его ответственной должности плодотворной работы на благо украинского народа.
Напомним, Михаил Охендовский был избран главой ЦИК в субботу, 6 июля, путем тайного голосования. За его кандидатуру проголосовали 11 из 14 членов комиссии.
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