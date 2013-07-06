Янукович считает, что Охендовский обеспечит демократические выборы

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Президента Украины.

«Это свидетельство признания Вашего авторитета среди коллег и высокого профессионализма. Убежден, что Ваш многолетний опыт станет надежным залогом обеспечения демократических выборов в Украине», - отметил глава государства в своем поздравлении и пожелал Охендовскому в его ответственной должности плодотворной работы на благо украинского народа.

Напомним, Михаил Охендовский был избран главой ЦИК в субботу, 6 июля, путем тайного голосования. За его кандидатуру проголосовали 11 из 14 членов комиссии.