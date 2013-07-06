Охендовский возглавил ЦИК
14:39, 06 июля 2013Политика
2872 0
Председателем Центральной избирательной комиссии избран Михаил Охендовский.
Михаил Охендовский
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня путем тайного голосования за его кандидатуру проголосовали 11 членов ЦИК из 14 присутствующих.
По теме: Обязанности председателя ЦИК будет исполнять Магера
Член ЦИК Игорь Жиденко находится в отпуске.
По результатам голосования 2 бюллетеня были признаны недействительными, поскольку не имели ни одной отметки.
Еще в одном бюллетене была поставлена отметка напротив графы «не поддерживаю никого из кандидата».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter