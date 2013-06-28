Украина отмечает День Конституции

Основной Закон Государства Украина был принят 28 июня 1996 года на 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го созыва. Конституция Украины вступила в силу со дня ее принятия.

Действующая Конституция Украины состоит из 15 разделов. 161 статья собрана в 14 разделах, а XV раздел содержит 16 Переходных положений. Тексту Конституции предшествует Преамбула.

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Первая украинская Конституция была создана гетманом Войска Запорожского Пылыпом Орликом в 1710 году. Она считается первой украинской Конституцией, а также одной из первых конституций в Европе. Документ был составлен на староукраинском языке и латыни. Латиноязычная копия Конституции Пылыпа Орлика ХVIII века хранится в Национальном архиве Швеции, украиноязычная - в Российском государственном архиве.