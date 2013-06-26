В Венецианской комиссии объяснили, почему так раскритиковали закон о референдуме

Заключение Венецианской комиссии Совета Европы относительно закона о всеукраинском референдуме является "одним из наших наиболее критических заключений”.

Об этом сказал секретарь комиссии Томас Маркерт в интервью DW.

Он отметил, что “нас очень обеспокоило то, что этот законопроект дает возможность вносить поправки в Конституцию путем референдума”. “Но, как Венецианская комиссия уже отмечала в 2000 году, согласно Конституции Украины, это сделать невозможно, обойдя Верховную Раду, которая должна одобрять все поправки к Конституции конституционным большинством”, - добавил он.

Маркерт отметил, что не хотел бы “спекулировать по поводу мотивов, которыми руководствуется украинская власть”. “Однако, я думаю, для стабильности страны чрезвычайно опасно существование возможности, при которой фактически что-нибудь может быть изменено путем референдума”, - добавил он.

По его словам, в большинстве европейских стран референдумы проходят лишь по тем жизненно важным вопросам, на которые граждане должны ответить «да» или «нет». Он отметил, что на референдумы «не выносят более сложные альтернативы, например, о том, как улучшить текст определенного документа».

«Для внесения изменений в Конституцию необходимо иметь широкий консенсус, и правки в Основной Закон не должны вноситься узким большинством без участия оппозиции. А референдум в этом случае может быть использован для того, чтобы обойти требования для достижения достаточного консенсуса”, - отметил Маркерт.

Отвечая на вопрос по поводу того, как эксперты Венецианской комиссии оценили предложения о внесении изменений в Конституцию в части судебной власти, Маркерт отметил, что рекомендации по этому поводу, которые были даны по запросу председателя Конституционной ассамблеи Леонида Кравчука, “чрезвычайно важны”. “Мы особенно приветствуем то, что был изменено способ формирования Высшего совета юстиции и отменен пятилетний испытательный срок для судей. Однако в этой сфере еще осталось несколько проблемных моментов. Среди них, например, положение об освобождении от должности судей на основании нарушения присяги, которое имеет достаточно нечеткую формулировку и делает его уязвимым и легким для манипуляций. Поэтому мы хотели бы, чтобы этот параграф был сформулирован по-новому”, - добавил он.

Маркерт отметил также, что рекомендации Венецианской комиссии “не имеют обязательного характера для страны”, однако, “насколько я знаю, их серьезно принимает во внимание не только Украина, но и другие государства, такие как страны - члены ЕС”. “А это является очень важным моментом для Украины, особенно накануне Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», на который должен быть вынесен вопрос о подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом”, - сказал он.