Янукович в Белграде возложил венок к Памятнику неизвестному герою (фото)

Президент Украины Виктор Янукович возложил цветы к Памятнику неизвестному герою в Белграде.

Как сообщает пресс-служба Президента, после церемонии глава Украинского государства сделал запись в Книге памяти.

Монумент построен в 1938 году в память о погибших во время Первой мировой войны.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович прибыл сегодня с официальным визитом в Республику Сербия. Визит проходит по приглашению Президента этой страны Томислава Николича.