Янукович в Белграде возложил венок к Памятнику неизвестному герою (фото)

22:20, 06 июня 2013
Политика
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Янукович возложил цветы к Памятнику неизвестному герою в Белграде.

Янукович возложил венок / Фото пресс-службы президента

Президент Украины Виктор Янукович возложил цветы к Памятнику неизвестному герою в Белграде.

Янукович почтил героев Первой мировой войны / Фото пресс-службы президента

Как сообщает пресс-служба Президента, после церемонии глава Украинского государства сделал запись в Книге памяти.

Монумент построен в 1938 году в память о погибших во время Первой мировой войны.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович прибыл сегодня с официальным визитом в Республику Сербия. Визит проходит по приглашению Президента этой страны Томислава Николича.

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