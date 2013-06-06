Янукович в Белграде возложил венок к Памятнику неизвестному герою (фото)
22:20, 06 июня 2013Политика
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Янукович возложил цветы к Памятнику неизвестному герою в Белграде.
Янукович возложил венок / Фото пресс-службы президента
Президент Украины Виктор Янукович возложил цветы к Памятнику неизвестному герою в Белграде.
Янукович почтил героев Первой мировой войны /
Фото пресс-службы президента
Как сообщает пресс-служба Президента, после церемонии глава Украинского государства сделал запись в Книге памяти.
Монумент построен в 1938 году в память о погибших во время Первой мировой войны.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович прибыл сегодня с официальным визитом в Республику Сербия. Визит проходит по приглашению Президента этой страны Томислава Николича.
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