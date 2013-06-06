Янукович прибыл с официальным визитом в Сербию

Президент Украины Виктор Янукович прибыл с официальным визитом в Республику Сербия.

Визит проходит по приглашению Президента этой страны Томислава Николича, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства. В президентском дворце «Сербия» состоялась официальная церемония встречи Януковича и Николича. Военный оркестр выполнил Государственные Гимны Украины и Сербии. Главы государств осмотрели строй воинов почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций Украины и Сербии. Тем временем в Украине депутаты требуют личного представления им ежегодного послания Президента.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter