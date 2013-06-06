Янукович прибыл с официальным визитом в Сербию
12:58, 06 июня 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович прибыл с официальным визитом в Республику Сербия.
Янукович посетил Сербию
Визит проходит по приглашению Президента этой страны Томислава Николича, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
В президентском дворце «Сербия» состоялась официальная церемония встречи Януковича и Николича.
Военный оркестр выполнил Государственные Гимны Украины и Сербии. Главы государств осмотрели строй воинов почетного караула.
Церемония завершилась представлением официальных делегаций Украины и Сербии.
Тем временем в Украине депутаты требуют личного представления им ежегодного послания Президента.
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