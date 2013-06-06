Янукович прибыл с официальным визитом в Сербию

12:58, 06 июня 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович прибыл с официальным визитом в Республику Сербия.

Янукович посетил Сербию

Визит проходит по приглашению Президента этой страны Томислава Николича, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В президентском дворце «Сербия» состоялась официальная церемония встречи Януковича и Николича.

Военный оркестр выполнил Государственные Гимны Украины и Сербии. Главы государств осмотрели строй воинов почетного караула.

Церемония завершилась представлением официальных делегаций Украины и Сербии.

Тем временем в Украине депутаты требуют личного представления им ежегодного послания Президента.

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