Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

Беркут не пускает журналистов в Межигорье (фото)

Журналисты целью своего визита называют контроль за решением суда о запрете мирной акции.

Янукович в письменной форме обратился с посланием к Верховной Раде

Президент Украины Виктор Янукович в письменной форме обратился с Ежегодным посланием к Верховной Раде, заявил представитель Президента в парламенте Юрий Мирошниченко. Оппозиция же в ответ на это сложила свои экземпляры Ежегодного послания Президента на трибуне Верховной Рады. Впоследствии оппозиция объяснили свои действия и выдвинула требования: Янукович, выборы, Кипр. А глава фракции ПР Александр Ефремов осудил этот «показательный демарш».

Большая вода из Европы через 10-20 дней может затопить Украину

Жители потенциально опасных городов и сел Украины уже начали готовиться к большой воде.

Тимошенко просит суд рассматривать дело ЕЭСУ без нее

Юлия Тимошенко просит Киевский районный суд Харькова рассматривать ходатайство защиты по делу о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» при ее отсутствии на судебном заседании.

Манифестанты в Стамбуле выдвинули требования к власти

Манифестанты в Стамбуле сформулировали несколько требований к власти Турции, среди которых расширение демократических свобод.

Рыбак открыл заседание ВР из ложи судей

После того, как оппозиция заблокировала трибуну и президиум ВР, председатель Верховной рады Владимир Рыбак закрыл утреннее и открыл вечернее заседание парламента из ложи судей.

Рыбак назвал имена еще двух «тушек» из Батькивщины

Двое народных депутатов Украины из фракции Батькивщина написали заявления о выходе из фракции. Позже нардеп Одарченко рассказал, по чьей квоте были избраны эти депутаты.

«Свобода» бьется с регионалами: в ход пошли бутылки с водой (видео)

«Свободовцы» не дают «регионалам» голосовать за других депутатов.

Оппозиция подловила на кнопкодавстве Рыбака и Калетника (фото)

Спикер ВР Владимир Рыбак и первый вице-спикер Игорь Калетник не могли голосовать за принятие законов во время вечернего заседания ВР, потому что сидели на местах, не оборудованных средствами для голосования. А Сергей Ефремов на брифинге подтвердил, что регионалы сегодня голосовали чужими карточками.

Нацбанк ограничил наличные расчеты суммой 150 тысяч

Правление Национального банка Украины утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013.

Бютовец заявляет, что ему предлагали стать «тушкой» за 5 миллионов долларов

Народные депутаты от "Батькивщины" заявляют о попытках подкупа членов их фракции Партией регионов. В ответ лидер фракции ПР заявил, что не видит смысла покупать депутатов у оппозиции, если они все равно не голосуют так, как нужно ПР.