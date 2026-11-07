РФ использует спутниковую сеть 'Рассвет' для военной связи: в Reuters раскрыли подробности

По данным ГУР, Россия в этом году запустила на орбиту 32 спутника "Рассвет" двумя партиями в марте и июле.

Российские войска использует свою новую спутниковую сеть "Рассвет", позиционируемую как собственная версия Starlink, для военной связи над Украиной, стремясь повысить точность своих ударных дронов и затруднить их подавление. Об этом сообщили агентству Reuters в украинской военной разведке.

По данным ГУР, Россия в этом году запустила на орбиту 32 спутника "Рассвет" двумя партиями в марте и июле.

Отмечается, что это лишь крошечная доля от более чем 10 000 спутников сети Starlink, военная версия которой - Starshield - работает в Украине. Доступ к системам SpaceX значительно помог Киеву в войне.

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Москва планирует дальнейшие запуски системы "Рассвет" до конца 2026 года для расширения географического охвата сети и постепенного приближения к полноценной низкоорбитальной спутниковой системе связи. Представитель ГУР Андрей Юсов сказал:

"В настоящее время спутниковая группировка недостаточна для обеспечения бесперебойного покрытия территории Украины: связь осуществляется с перебоями, когда спутники пролетают над соответствующими районами".

В заявлении ГУР сказано, что "Рассвет" может обеспечить России двусторонний обмен данными с ее БПЛА над Украиной, позволяя разведывательным дронам передавать данные в режиме реального времени, а пилотам корректировать маршрут ударных дронов во время полета, снижая зависимость от заранее запрограммированного маршрута.

Это позволит беспилотникам адаптироваться к изменениям местоположения цели или обходить средства ПВО.

"В долгосрочной перспективе это может повысить эффективность ударных и разведывательных БПЛА и затруднить их перехват системами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", - добавил Юсов.

Российский "Рассвет"

Ранее сообщалось, что Россия стабилизировала 13 из 16 запущенных во второй партии спутников системы связи "Рассвет-3" на высоте примерно 508 километров.

По состоянию на 3 ноября у РФ на орбите находятся 30 спутников из двух серийных партий, которые были запущены в космос в марте и июле 2026 года. Из них 26 удалось вывести на промежуточную орбиту высотой около 508 км - по 13 из каждой партии.

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