Дело 'Карфаген': ВАКС избрал меру пресечения генералу СБУ Дуке

Сам подозреваемый заявил, что готов содействовать следствию, не собирается выезжать за границу, но не имеет возможности внести залог в таком размере.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке, задержанному в рамках операции "Карфаген". Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд поместил его под стражу на 60 суток с альтернативой залога в размере 65 миллионов гривень. Прокурор САП просил поместить Дуку под стражу с альтернативой залога в размере 100 млн гривень.

Сам подозреваемый заявил, что готов содействовать следствию, не собирается выезжать за границу, но не имеет возможности оплатить залог в таком размере. По его словам, залог в 100 млн грн для него равносилен содержанию под стражей без альтернативы.

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Дука также изложил свою версию обыска. Он утверждает, что около 05:20 детективы НАБУ пытались перелезть через забор, после чего сработала охранная система. По его словам, бойцы "Альфы", которые его охраняли, лишь примерно через час выяснили, что это сотрудники НАБУ.

Дука заверил, что впустил бы детективов, если бы те связались с ним через калитку и сообщили о постановлении на обыск. Ранее прокурор САП заявил, что вооруженные люди навели на детективов лазерные целеуказатели, а Дука, по версии обвинения, в это время разбивал телефоны топором.

По словам корреспондента, сначала судебная охрана не пустила журналистов в зал, где проходит заседание - им включили трансляцию в другом зале. Адвокаты Дуки подали ходатайство об отводе прокурора, но судья его не удовлетворил. Тогда сторона защиты попросила суд о закрытом заседании из соображений безопасности.

Дело "Карфаген": последние новости

Ранее в рамках операции "Карфаген" Высший антикоррупционный суд взял под стражу заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска Национальной полиции Киевской области Александра Демьянчука.

Следственный судья удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и применил к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 января 2027 года включительно, без определения размера залога.

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