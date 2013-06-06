Манифестанты в Стамбуле выдвинули требования к власти

Как сообщает РИА Новости, протестующие выдвинули кабинету министров страны во главе с Тайипом Эрдоганом несколько условий, при выполнении которых стамбульцы будут готовы прекратить антиправительственные манифестации.

Среди требований протестующих - расширение демократических свобод, в том числе свободы слова и самовыражения, и освобождение всех участников событий на Таксим, арестованных в ходе прошедших акций протеста.

"Инициативная группа Taksim platform, объединяющая представителей наиболее активной части демонстрантов в центре Стамбула, сформулировала несколько требований к правительству Эрдогана. Чтобы манифестанты смогли прекратить акции протеста, эти условия должны быть неукоснительно выполнены кабинетом министров", - сказал участник Taksim platform Ахмет Безоглу.

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Основными требованиями, по его словам, являются сохранение парка Гези (именно из-за намерения властей ликвидировать этот парк и начались массовые протесты в Стамбуле), полный запрет на использование полицией слезоточивого газа при схватках с демонстрантами, расширение демократических свобод, в том числе свободы слова и самовыражения.

Кроме того, добавил Безоглу, демонстранты требуют "отстранения от должностей всех чиновников, ответственных за насилие против мирных манифестантов, и освобождения всех участников событий на Таксим, арестованных в ходе прошедших акций протеста".

Как сообщал УНИАН, по всей Турции с конца прошлой недели продолжаются антиправительственные выступления, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези в центре города. Демонстранты выступают против исламизации Турции и обвиняют власть в том, что она вмешивается в жизнь простых граждан. Премьер-министр Эрдоган считает, что акции организованы экстремистами.