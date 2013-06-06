Рыбак назвал имена еще двух «тушек» из Батькивщины
16:17, 06 июня 2013Политика
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Два народных депутата Украины из фракции Батькивщины написали заявления о выходе из фракции.
Рыбак рассказал о новых тушках
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о выходе из фракции «Батькивщина» народных депутатов Владимира Купчака (избранный в округе № 84 в Ивано-Франковской области) и Вячеслава Кутового (избранный в округе № 95 в Киевской области).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сообщил на заседании парламента.
После обнародования соответствующих заявлений депутатов Рыбак сказал: “Вот к чему приводят ваши блокирования".
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