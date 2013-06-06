Рыбак назвал имена еще двух «тушек» из Батькивщины

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о выходе из фракции «Батькивщина» народных депутатов Владимира Купчака (избранный в округе № 84 в Ивано-Франковской области) и Вячеслава Кутового (избранный в округе № 95 в Киевской области).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сообщил на заседании парламента.

После обнародования соответствующих заявлений депутатов Рыбак сказал: “Вот к чему приводят ваши блокирования".