Тимошенко просит суд рассматривать дело ЕЭСУ без нее

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

«У нас позиция не изменялась. Юлия Владимировна подала заявление о том, что она в очередной раз, на моей памяти, семнадцатый, требует рассмотреть заявление о закрытии этого дела. Чтобы снять инсинуации с затягиванием и перезатягиванием, она написала заявление, которое дает согласие суду рассмотреть этот вопрос в ее отсутствие», - сказал Власенко.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая Киевский районный суд Харькова в очередной раз перенес слушание уголовного дела по обвинению Тимошенко относительно нарушений в деятельности ЕЭСУ. Судебное заседание, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний Тимошенко и одного из ее защитников Андрея Кожемякина, было перенесено председательствующим судьей Константином Садовским на завтра, 7 июня.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.