Рыбак открыл вечернее заседание из ложи судей

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак начал вести заседание из ложи, где обычно сидят судьи, поскольку трибуна и президиум была заблокирована оппозиционными депутатами.

Рыбак объявил о начале рассмотрения вопроса об избрании судей, однако в то же время началось столкновение между депутатами от власти и оппозиции.