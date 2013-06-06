Рыбак открыл вечернее заседание из ложи судей
16:16, 06 июня 2013Политика
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Председатель Верховной рады Владимир Рыбак закрыл утреннее и открыл вечернее заседание парламента.
Рыбак открыл заседание
Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак начал вести заседание из ложи, где обычно сидят судьи, поскольку трибуна и президиум была заблокирована оппозиционными депутатами.
Рыбак объявил о начале рассмотрения вопроса об избрании судей, однако в то же время началось столкновение между депутатами от власти и оппозиции.
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