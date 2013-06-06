Оппозиция подловила на кнопкодавстве Рыбака и Калетника (фото)
Спикер ВР Владимир Рыбак и первый вице-спикер Игорь Калетник не могли голосовать за принятие законов во время вечернего заседания ВР, так как сидели на местах, не оборудованных средствами для голосования.
Об этом заявил нардеп от Батькивщины Александр Бригинец.
"Среди кнопкодавов оказался и Рыбак, сидевший на месте, не оборудованном терминалом для голосования, но его голос в системе "Рада" учтен как голос «за». Что говорить о борьбе с кнопкодавством, если сам спикер кнопкодав! Кстати, это же касается и первого вице-спикера Калетника", - написал Бригинец на своей странице в Facebook.
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"Я не говорю уже о десятках других регионалов, которые одновременно и участвовали в физическом противостоянии с нами, и якобы голосовали", - добавил депутат.
Как сообщал УНИАН, сегодня, после того, как оппозиция заблокировала трибуну и президиум ВР, Рыбак начал вести вечернее заседание парламента из ложи, где обычно сидят судьи.
Рыбак объявил о начале рассмотрения вопроса об избрании судей, однако в то же время началась потасовка между депутатами от власти и оппозиции. Большинство успело проголосовать несколько назначений, после чего Рыбак закрыл заседание, поскольку из-за столкновений депутаты не смогли обеспечить достаточное количество голосов для голосования.