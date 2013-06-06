Оппозиция подловила на кнопкодавстве Рыбака и Калетника (фото)

Об этом заявил нардеп от Батькивщины Александр Бригинец.

"Среди кнопкодавов оказался и Рыбак, сидевший на месте, не оборудованном терминалом для голосования, но его голос в системе "Рада" учтен как голос «за». Что говорить о борьбе с кнопкодавством, если сам спикер кнопкодав! Кстати, это же касается и первого вице-спикера Калетника", - написал Бригинец на своей странице в Facebook.

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"Я не говорю уже о десятках других регионалов, которые одновременно и участвовали в физическом противостоянии с нами, и якобы голосовали", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, после того, как оппозиция заблокировала трибуну и президиум ВР, Рыбак начал вести вечернее заседание парламента из ложи, где обычно сидят судьи.

Рыбак объявил о начале рассмотрения вопроса об избрании судей, однако в то же время началась потасовка между депутатами от власти и оппозиции. Большинство успело проголосовать несколько назначений, после чего Рыбак закрыл заседание, поскольку из-за столкновений депутаты не смогли обеспечить достаточное количество голосов для голосования.