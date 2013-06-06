В оппозиции сказали, кто привел в список новых тушек
17:06, 06 июня 2013Политика
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Купчак и Кутовой, которые вышли из фракции «Батькивщина», представляют «Фронт Змин», заявляет Одарченко.
У Одарченко - претензии к Мартыненко
Народные депутаты Владимир Купчак и Вячеслав Кутовой, которые вышли из фракции «Батькивщина», представляют Фронт Змин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал народный депутат Юрий Одарченко (фракция “Батькивщина”).
По его словам, “этих людей в список привел Николай Мартыненко”.
Как известно, Купчак был избран в округе № 84 в Ивано-Франковской области. Кутовой – в округе № 95 в Киевской области (Ирпень и часть Киево-Святошинского района), где его главным соперником был кандидат от Партии регионов Петр Мельник.
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