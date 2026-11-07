Значительная часть утвержденной помощи Украине от США не была предоставлена, - Le Monde

Инициатива по оказанию помощи Украине в области безопасности финансирует, в частности, закупки вооружений у промышленников, а также обучение и оказание услуг.

Согласно отчету генеральных инспекторов США, представленному Конгрессу, в августе Украине оставалось выделить около 14,3 млрд долларов американской помощи. Об этом пишет издание Le Monde.

Отмечается, что оборудование и услуги, поставленные в рамках программы USAI, на август 2026 года составляли 57,3 % от 33,51 млрд долларов, выделенных с 2022 года. Это соответствует примерно 19,2 млрд долларов поставленного оборудования и услуг, в результате чего на эту дату оставалось около 14,3 млрд долларов без соответствующих поставок.

Инициатива по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) финансирует, в частности, закупки вооружений у промышленников, а также обучение и оказание услуг.

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По состоянию на конец июня уже было взято обязательств, в том числе в виде контрактов, на сумму 32,4 млрд долларов. Таким образом, оставшуюся к поставке сумму нельзя полностью приравнивать к заблокированной помощи.

По данным исследовательской службы Конгресса, с учетом всех механизмов США обязались предоставить более 68,2 млрд долларов в виде военного оборудования и услуг в период с февраля 2022 года по июнь 2026 года.

При этом общая стоимость фактически поставленного оборудования и услуг не разглашается.

Помощь Украине от США

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила 16 миллиардов долларов помощи от Соединенных Штатов Америки в соответствии с предварительными договоренностями, поэтому за эти средства нужно "бороться".

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