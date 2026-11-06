Трамп уволил главу аппарата Белого дома: кто ее заменит

Уайлс считается главным архитектором президентских кампаний Трампа 2016, 2020 и 2024 годов.

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

С понедельника, 9 ноября, её место займёт нынешний заместитель главы аппарата Белого дома и советник президента Стивен Миллер.

"Я рад объявить, что Стивен Миллер, нынешний заместитель главы аппарата администрации Трампа и один из моих самых доверенных советников, с понедельника, 9 ноября 2026 года, станет главой аппарата Белого дома. Сьюзи Уайлс, которая проделала выдающуюся работу, перейдёт в политическую структуру Трампа. Я хочу поблагодарить её за службу на посту главы аппарата Белого дома - она проделала отличную работу!" - написал президент США.

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Стоит отметить, что Уайлс, получившая прозвище "Ледяная дева", является одним из ведущих политических стратегов Республиканской партии. Кроме того, Уайлс считается главным архитектором президентских кампаний Трампа 2016, 2020 и 2024 годов.

Стивен Миллер до сих пор был заместителем главы аппарата Белого дома. Он был советником Трампа и во время его первого срока, причем оставался на этом посту до последних дней, когда многие члены администрации предпочли уйти в отставку после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Миллер известен как сторонник максимально жесткого ограничения иммиграции.

Смены в команде Трампа

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не намерен покидать администрацию президента Трампа.

"Работать на президента Трампа до конца его срока всегда было моим планом", - подчеркнул он, выразив удивление по поводу слухов о своей отставке.

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