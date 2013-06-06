Янукович, выборы, Кипр - оппозиция обнародовала свои требования

Как сообщает Украинская правда, оппозиция выдвигает три требования. Прежде всего, это требование личного выступления президента для представления его ежегодного послания.

Кроме того, требования оппозиции касаются назначения выборов в 5 проблемных округах, выборов в Киеве и отказа отменить налоговое соглашение с Кипром.

"Согласно Конституции и законодательству Украины президент обязан лично отчитываться перед Верховной Радой, а он нам прислал документ, в котором нет ни ответов на те вопросы, которые хотели бы мы задать, и главное - это нарушение конституции человеком, который должен конституцию защищать" , - сказал народный депутат Леонид Емец.

"Кроме того, мы требуем, чтобы был принят отдельный закон, регулирующий вопросы назначения выборов в 5 округах", - добавил он.

Также нардеп выразил свое мнение на личной странице в facebook.

"С письменным отчетом Януковича мы ознакомились, однако Конституция и Регламент ВРУ требуют его присутствия. Ситуация когда президент прячется от единственного законодательного органа страны представляется мне далекой от демократии", - заявил депутат.

Напомним, сегодня Президент Украины Виктор Янукович в письменной форме обратился с ежегодным посланием к Верховной Раде.