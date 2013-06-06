Драка между «Свободой» и ПР: в ход пошли бутылки с водой (добавлено видео)

В сессионном зале парламента снова возникла драка между депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, в драке принимают участие лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок и некоторые «свободовцы», они дерутся с депутатами от Партии регионов, поскольку «свободовцы» не дают «регионалам» голосовать за других депутатов.

Также депутаты друг друга обливают водой и кидают бутылки с водой в ту часть зала, где сидит руководство ВР.