Драка между «Свободой» и ПР: в ход пошли бутылки с водой (добавлено видео)
16:30, 06 июня 2013Политика
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«Свободовцы» не дают «регионалам» голосовать за других депутатов.
В сессионном зале парламента снова возникла драка между депутатами.
Как передает корреспондент УНИАН, в драке принимают участие лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок и некоторые «свободовцы», они дерутся с депутатами от Партии регионов, поскольку «свободовцы» не дают «регионалам» голосовать за других депутатов.
Также депутаты друг друга обливают водой и кидают бутылки с водой в ту часть зала, где сидит руководство ВР.
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