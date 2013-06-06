Нацбанк ограничил наличные расчеты суммой 150 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская.

По словам представителя НБУ, постановление Нацбанка, предусматривающее расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, и ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн, утверждено правлением Национального банка Украины в четверг, и будет зарегистрировано в Министерстве юстиции в ближайшее время.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 4 марта обнародовал проект постановления об установлении предельной суммы наличных расчетов между физическими лицами в размере 150 тыс. грн для общественного обсуждения. Согласно проекту, ограничения касаются расчетов в отношении 1 лица по одному или нескольким документам в пределах одного дня, и теперь такие расчеты свыше 150 тыс. грн будут осуществляться с использованием банковских инструментов для осуществления безналичных расчетов (платежная карта, текущий счет).

В декабре 2012 года глава НБУ Сергей Арбузов заявлял, что Нацбанк может установить предельный размер расчетов наличными для физических лиц минимум в 150 тыс. грн уже в 2013 году, и большинство граждан даже не заметят этой нормы, поскольку она вводится для отслеживания недобросовестных налогоплательщиков.

Верховная Рада приняла закон, которым предоставила право НБУ вводить ограничения на расчеты наличными, осенью 2012 года.