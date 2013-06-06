Беркут не пускает журналистов в Межигорье (фото)

Около 30 журналистов приехали под резиденцию Президента Украины Виктора Януковича «Межигорье», чтобы проверить выполнение постановления суда о запрещении проведения 6 июня акции представителей средств массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, центральный въезд в резиденцию охраняют более 50 работников милиции со спецсредствами (каски, резиновые дубинки и бронежилеты).

К журналистам вышел сельский голова Новых Петровцев Родион Старенький, который зачитал соответствующее решение суда и отметил, что проведение акции запрещено. “Вы все нарушаете закон”, - сказал Старенький.

На это журналисты ответили, что они не участники акции, а приехали сюда по редакционному заданию, чтобы проверить выполнение постановления суда.

Как известно, Киевский окружной административный суд запретил проведение акции движения «Стоп цензуре» у резиденции «Межгорье» в день журналиста 6 июня. Суд в своем решении основывался на письме Вышгородского райотдела милиции о том, что проведение акции может привести «к грубому нарушению общественного порядка и безопасности участников дорожного движения».

Судебный иск подал сельский голова Новых Петровцев Старенький.

Аналогичные иски Старенький подавал в 2011-м и 2012 годах. Тогда суд тоже запрещал проводить акции, но журналисты все равно прибывали к резиденции Президента контролировать, как выполняется решение суда.