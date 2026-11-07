Глубоко в пещере археологи нашли доисторическое сокровище, которое хорошо сохранилось

Стоянка Сан-Эстебан, находящаяся неподалеку от реки Рио-Гранде, - одно из древнейших мест поселения людей на территории Соединенных Штатов.

Доисторические охотники оставили после себя удивительно качественно изготовленное снаряжение, которое было обнаружено в пещере. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Копья, каменные наконечники и изогнутые деревянные изделия относятся к числу древнейших образцов оружия, известных в Северной Америке. Раскопки, начавшиеся в 2019 году, продолжаются, и пещера еще наверняка откроет немало своих тайн.

История заселения Северной Америки в общих чертах известна, однако в отношении некоторых регионов информации по-прежнему недостаточно. К числу таких мест относится южный Техас, расположенный недалеко от границы с Мексикой - именно там была сделана любопытная находка.

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Стоянка Сан-Эстебан, находящаяся неподалеку от реки Рио-Гранде, - одно из древнейших мест поселения людей на территории Соединенных Штатов. На протяжении последних лет здесь находят множество артефактов, в том числе охотничье оружие с уникальными характеристиками.

Исследование пещеры в Техасе

На территории национального парка Биг-Бенд волонтеры из Центра исследований Биг-Бенда (CBBS) и Канзасского университета с 2019 года проводят раскопки в естественном пещерном образовании, известном как Сан-Эстебан. Уже в 2020 году археологи обнаружили ряд артефактов, часть из которых представляла собой целый комплект оружия.

Сама стоянка гораздо древнее найденных в ней предметов: по всей видимости, коренные жители использовали это место как убежище еще в XI тысячелетии до нашей эры. Брайон Шредер, директор Центра исследований Биг-Бенда, пояснил:

"Если это действительно единый комплект, созданный в одно время, то речь идет о поистине грандиозной находке. Изучив древесину, мы сможем реконструировать окружающую среду того времени и узнать, сколько усилий и времени древние люди затрачивали на изготовление своих орудий".

Как древние охотники создавали свое оружие

Отмечается, что на месте раскопок были найдены фрагменты кожи, которыми были обернуты деревянные древки, а также каменные изделия. Среди них - заостренный наконечник, предназначенный для крепления на конце деревянного древка (в качестве копья).

Сами древки были изготовлены таким образом, чтобы их можно было использовать со специальным метательным приспособлением, которое исследователи называют "атлатль". Атлатли (копьеметалки) - более короткие и легкие, чем обычные копья, - отличаются поразительной точностью, особенно на дистанциях от десяти до пятидесяти метров.

Эксперты CBBS также полагают, что коренные жители Сан-Эстебана обладали базовыми знаниями в области ботаники, что позволяло им изготавливать наконечники, смазанные ядом.

Сколько лет этим "бумерангам"

Некоторые из найденных здесь широких, слегка изогнутых деревянных предметов очень напоминают прямые бумеранги. При броске в цель они могли оглушить животное или даже убить некрупную добычу. В отличие от классических бумерангов, имеющих гораздо более крутой изгиб, такие изделия не возвращались в руки метателя.

Согласно имеющимся данным, подобные прямые бумеранги находили в разных уголках мира; возраст самого древнего из них составляет 30 000 лет. Многочисленные исследования их аэродинамических свойств подтверждают, что они были весьма эффективны в условиях доисторической охоты - в частности, для поражения определенных видов дичи. Радиоуглеродный анализ артефактов, обнаруженных в регионе Биг-Бенд, показал, что они датируются 4500 годом до нашей эры.

Новости археологии

Декорированная керамика, которая на протяжении целого столетия ставила археологов в тупик, по всей видимости, была изготовлена ​​мастерами, пришедшими с севера - из северной части Флориды, где коралловые рифы столкнулись с беспрецедентной угрозой.

Исследование 58 фрагментов показало, что сосуды были созданы из местной глины, однако при их изготовлении применялись технологии и рецептуры, характерные для северных регионов.

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