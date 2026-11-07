План Кушнера по обеспечению безопасности не убеждает европейцев, - Politico

Европа снова наблюдает за Белым домом, стиснув зубы.

Попытка США кардинально пересмотреть механизмы обеспечения безопасности на континенте может привести к изоляции союзников и оказать поддержку России. Об этом пишет Politico.

Непрозрачное предложение администрации президента США Дональда Трампа о новом общеевропейском соглашении о безопасности с Россией вызвало скептицизм в европейских столицах, которые опасаются, что оно рискует оттеснить континент на второй план и придать смелости Владимиру Путину.

По словам трех дипломатов НАТО, союзники не были заранее проинформированы об американских планах, и многие по-прежнему скептически относятся к этой идее.

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"Не совсем понятно, что имеет в виду Кушнер. В Европе преобладает мнение, что любые дискуссии с Россией о будущей архитектуре в настоящий момент будут использованы Москвой лишь для легитимизации своих аргументов... это не найдёт поддержки у европейских союзников", - сказал дипломат НАТО.

По словам двух дипломатов ЕС, главный советник президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейен, Бьорн Зайберт, провел брифинг для послов ЕС после обсуждения этого вопроса между советниками по национальной безопасности. Один из дипломатов ЕС после встречи сказал:

"Есть готовность к диалогу в Киеве и в остальной Европе, хотя доверия к россиянам мало, - но ЕС этому не препятствует. Но окружение Трампа недооценило, насколько важен этот конфликт для Европы и насколько опасен для Европы неблагоприятный исход для Украины".

"Для нас и многих других давно существует позиция, согласно которой европейскую архитектуру безопасности не следует обсуждать во время войны. И, очевидно, не без участия европейцев", - заявил высокопоставленный представитель европейских органов безопасности.

Важно, что некоторые союзники опасаются, что США могут увязать свою новую инициативу с предстоящим пересмотром состава американских войск в Европе, который ожидается в декабре.

"Это тот самый слон в комнате. Одно дело - говорить об архитектуре европейской безопасности… с учетом "обычной" позиции США; совсем другое дело - говорить об архитектуре европейской безопасности "в том виде, в каком она будет", а какой она будет - никто не знает", - сказал второй дипломат НАТО.

План Кушнера

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что на следующей неделе в Абу-Даби Соединенные Штаты организуют переговоры с участием Украины и Российской Федерации.

Он подчеркнул, что это будут первые с февраля трехсторонние мирные переговоры с участием Украины и России, и сообщил, что США "работали с обеими сторонами над разработкой основательных предложений, которые позволят сделать эти переговоры как можно более содержательными и продуктивными".

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