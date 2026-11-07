Иран попросил у России современные системы ПВО, - The Telegraph

Переговоры о сделке противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что Россия "вообще" не помогает Ирану.

Иран и Россия ведут переговоры о сделке по поставке Тегерану современных систем противовоздушной обороны. Об этом стало известно изданию The Telegraph.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Исламская Республика "оптимистично" настроена на то, что Путин наконец-то поставит долгожданные зенитно-ракетные комплексы С-400, на которые она рассчитывала годами.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи направил в Кремль главу своей службы безопасности Мохсена Резаи с личным письмом, главным требованием которого, по словам чиновника, была поставка оружия.

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Переговоры о сделке противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что Россия "вообще" не помогает Ирану.

Известно, что Иран в последнее время заключил ряд сделок с Россией по поставкам оружия. По всей видимости, это часть долгосрочных планов по выживанию в случае возобновления войны с США. Новый запрос на комплексы С-400 имеет решающее значение для обороны Ирана.

По словам аналитиков, Москва годами обещала подобные продажи, но воздерживалась от их осуществления, опасаясь разрыва отношений с Израилем и регионом.

Они говорят, что Россия может оставить эти системами по собственным причинам.

"Ее противовоздушная оборона находится под постоянной нагрузкой из-за украинских ударов по НПЗ и другим объектам, поэтому у Москвы практически нет свободных средств ПВО, независимо от желания Тегерана заполучить батареи", - сказано в статье.

Сотрудничество между РФ и Ираном

Ранее газета Financial Times писала, что Россия согласилась поставить Ирану 90 пусковых установок для управляемых ракет, которые Москва активно использует в войне против Украины.

Издание получило доступ к графику производства одного из ведущих российских оборонных производителей на 2024 и 2025 годы. В них подробно описан экспортный заказ на пусковые установки для покупателя, которого в российских оборонных документах обозначают кодовым именем "К-10", что означает Иран.

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