В Киеве чрезвычайно сложная ситуация с электричеством, теплом и водой, – Кличко

Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением предоставления услуг.

В результате российской атаки ночью были повреждены энергетические объекты в Киевской и Житомирской областях. Из-за этого в столице возникли серьезные проблемы с энергоснабжением, которые также влияют на работу систем тепло- и водоснабжения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением столицы. Соответственно – в работе систем тепло- и водоснабжения в городе", – заявил Кличко.

Мэр отметил, что энергетики и коммунальные службы уже работают над тем, чтобы возобновить предоставление услуг жителям столицы. В то же время Кличко не уточнил, сколько времени может потребоваться для стабилизации ситуации и полного восстановления энергоснабжения города.

Видео дня

Атака на Киев 7 ноября

Как сообщал УНИАН, в результате российского нападения на Киев ночью 7 ноября пострадали три человека, среди них – ребенок. Имеются разрушения домов, поврежден Северный мост.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Соломенском районе возникли пожары, имеются разрушения и повреждения жилых домов, детского сада и нежилого здания. Частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома.

Вас также могут заинтересовать новости: