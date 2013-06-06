Янукович в письменной форме обратился с посланием к Верховной Раде

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, Мирошниченко сказал: "Сегодня народные депутаты Украины получают экземпляр ежегодного послания Президента Украины к Верховной Раде «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2013 году».

Он подчеркнул, что роль послания существенно возросла, поскольку после принятия в мае прошлого года системных изменений в Бюджетный кодекс, законов о Кабинете министров, о центральных органах исполнительной власти, о местных государственных администрациях и других послание стало базой для бюджетного процесса, формирования повестки дня законотворческой работы, планирования работы правительства, органов исполнительной власти и местного самоуправления, стратегическим ориентиром для страны и общества.

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"Главное внимание в послании уделено вопросам развития экономики, бюджетной политики, гуманизации общественной жизни, социальной политики, реформирования власти, европейской интеграции. Глава государства представил виденье среднесрочных перспектив развития страны. Ключевой задачей является объединение усилий всех ветвей власти, всего общества для преодоления последствий глобального экономического кризиса, реализации социальных инициатив Президента Украины", – отметил Мирошниченко.

Комментируя то, что послание Президента предоставляется народным депутатам в письменном виде, Мирошниченко отметил, что такая практика уже использовалась в прошлом году.

Также представитель Президента напомнил, что Янукович находится сейчас с официальным визитом в Республике Сербия, где представляет интересы Украины на международном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, текст послания Президента роздан народным депутатам. На рабочих местах всех депутатов в сессионном зале ВР лежат экземпляры послания.