Богословская считает, что оппозиция не хочет выборов мэра Киева
Народный депутат от Партии регионов Инна Богословская считает, что оппозиция не хочет выборов мэра Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге в парламенте.
По словам Богословской, сегодняшние действия оппозиции в Верховной Раде свидетельствуют именно об этом.
“Сейчас мы, власть, будем пытаться предложить постановление о проведении выборов киевского мэра, и, услышав это, оппозиция испугалась, потому что, сколько бы они не кричали, что они хотят идти на киевские выборы, они боятся этого, у них нет кандидата”, - считает она.
Богословская также раскритиковала оппозицию за то, что она, даже не прочитав, «поскладывала книжки с напечатанным посланием Президента Украины на трибуну парламента».
«Оппозиция вообще уже потеряла здравый политический смысл. Такого никогда не было в Украине, даже во время самого тяжелого политического противостояния во времена Оранжевой революции. Никогда такого не было, чтобы послания Президента к Верховной Раде так нагло клали, даже не открыв ни страницы”, - отметила Богословская.
Она убеждена, что “оппозиция деградирует”. По ее словам, оппозиция продемонстрировала, что “не умеет читать, потому что даже не открыла этой книжки”.