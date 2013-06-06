Богословская считает, что оппозиция не хочет выборов мэра Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге в парламенте.

По словам Богословской, сегодняшние действия оппозиции в Верховной Раде свидетельствуют именно об этом.

“Сейчас мы, власть, будем пытаться предложить постановление о проведении выборов киевского мэра, и, услышав это, оппозиция испугалась, потому что, сколько бы они не кричали, что они хотят идти на киевские выборы, они боятся этого, у них нет кандидата”, - считает она.

Богословская также раскритиковала оппозицию за то, что она, даже не прочитав, «поскладывала книжки с напечатанным посланием Президента Украины на трибуну парламента».

«Оппозиция вообще уже потеряла здравый политический смысл. Такого никогда не было в Украине, даже во время самого тяжелого политического противостояния во времена Оранжевой революции. Никогда такого не было, чтобы послания Президента к Верховной Раде так нагло клали, даже не открыв ни страницы”, - отметила Богословская.

Она убеждена, что “оппозиция деградирует”. По ее словам, оппозиция продемонстрировала, что “не умеет читать, потому что даже не открыла этой книжки”.