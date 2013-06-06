Богословская: ПР будет предлагать провести выборы в Киеве в сентябре 2013 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге народный депутат Украины Инна Богословская (фракция Партии регионов).

По ее словам, оппозиция узнала о том, что фракция ПР будет предлагать проект постановления о проведении выборов в Киеве, и поскольку не хочет этих выборов, то срывает заседание парламента.

На уточняющий вопрос УНИАН, на какую дату предлагается назначить выборы в Киеве, Богословская несколько раз пыталась уйти от ответа, но затем все-таки сказала, что выборы предлагается провести вместе с выборами в 5 проблемных округах — в сентябре 2013 года.

При этом она не уточняла, идет ли речь идет только о выборах мэра столицы, или также о выборах депутатов Киевсовета.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня после заседания Согласительного совета председатель ВР Владимир Рыбак сказал журналистам, что на этой неделе Верховная Рада не будет рассматривать вопроса о выборах в Киеве.

30 мая Конституционный суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или председателей, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

При этом, как отмечается в решении КС, удлинение или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления, избранных на внеочередных выборах, является временной мерой, направленной на реализацию механизма одновременного проведения всех очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, что не препятствует реализации конституционного права граждан принимать участие в управлении государственными делами.

В то же время оппозиция настаивает на назначении выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 года.

Справка УНИАН. 25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

2 июня завершился определенный Конституцией Украины срок полномочий Киевского городского совета и мэра столицы.