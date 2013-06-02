В Луцке переименовали почти 30 улиц

В Луцке с 1 июня вступило в силу решение Луцкого городского совета «О переименовании улиц города Луцка» от 30 ноября 2011 года № 16/6 с изменениями, внесенными решением городского совета от 29 ноября 2012 года № 34/103 «О внесении изменений в решение городского совета от 30.11.2011 № 16/6 «О переименовании улиц города Луцка», согласно которому 27 улиц и переулков города изменят свои названия.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета.

Как отмечено в сообщении, решение о переименовании было принято с целью упорядочения существующих названий улиц города Луцка, учитывая обращения и предложения общественности города и в соответствии с законодательством Украины.

Таким образом, изменены названия таких улиц: ул. Бабушкина стала ул. Госпитальной; ул. Горького - ул. Пятницкая гора; ул. Доватора - ул. Христианской; ул. Кирова - ул. Петра Болбочана; ул. Колхозная - ул. Садовой; пер. Колхозный – пер. Садовый; ул. Котовского - ул. Холодноярской; ул. Краснодонцев - ул. Князей Острожских; ул. Куйбышева - ул. Алексея Шума; ул. Невская - ул. Сахарной; ул. Олега Кошевого - ул. Балковской; ул. Орджоникидзе - ул. Митрополита Андрея Шептицкого; ул. Пролетарская стала ул. Роговой; ул. Совхозная - ул. Григория Гуляницкого; ул. Свердлова - ул. Покальчуков; ул. Тухачевского - ул. Андрея Марцинюка; ул. Тюленина - ул. Петра Могилы; ул. Ульяны Громовой - ул. Иосафата Кунцевича; ул. Фрунзе стала ул. Степана Кривенького; ул. Щорса - ул. Александра Богачука; ул. Чкалова - ул. Ивана Кожедуба; ул. Баумана - ул. Петра Маха; ул. Пархоменко - ул. Яблоневой; ул. Лазо - ул. Георгия Гонгадзе; ул. Радищева - ул. Серебряной; ул. Земнухова - ул. Князей Ружинских; ул. Бринского стала ул. Архитектора Метельницкого.

Переименование улиц должно было произойти раньше, с 1 декабря 2012 года, однако Луцкий городской совет внес изменения в предыдущее решение в связи с тем, что с 1 января 2013 года изменялся порядок регистрации права собственности на имущество и в связи с реорганизацией управления Госкомзема, а также возможностью проведения повторных выборов в областной совет по избирательному округу № 37 (там находятся подавляющее большинство улиц, которые переименовываются).