Томенко называет пренебрежением к черкащанам 10-миллионную субвенцию для области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик заявил журналистам, находясь в Черкассах.

На вопрос, чем можно объяснить то, что Черкащина в результате перераспределения Бюджетным комитетом 1 млрд 700 мл. грн на регионы получила лишь 10 млн. грн – фактически, наименьше всего со всех областей, Н.Томенко отметил, что «с одной стороны, это объясняется пренебрежением или даже ненавистью нынешней власти к Черкащине, которая не поддерживает Партию регионов». Он напомнил, что по партийным спискам оппозиционные силы в области набрали свыше 70% голосов на прошлых парламентских выборах.

«С другой стороны, это свидетельствует об отсутствии уважения правительства и центральной власти к председателю Черкасской облгосадминистрации Сергею Тулубу и его донецкой команде, не способной сегодня защитить элементарные интересы Черкащины. Эта команда научилась защищать лишь свои интересы, ведь в Черкасской области на руководящих должностях работают больше 150 человек, которые приехали из других областей. В то же время она не может защитить интересы черкащан, чтобы достать деньги для строительство дорог, ремонтов школ, заведений здравоохранения», – подчеркнул Н.Томенко.

«Я не помню года, чтобы такие мизерные суммы выделялись на Черкащину, а тем более – в год подготовки до 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко. Это действительно цинизм и полное пренебрежение к Черкасской области, которое сегодня демонстрируют власти Януковича-Азарова-Тулуба по отношению к черкащанам», – считает народный депутат.

Н.Томенко пообещал сделать все, «чтобы в 2013 году Черкащина имела надлежащую финансовую поддержку бюджета, но не на прихоти властей, а на реальные потребности жителей области».