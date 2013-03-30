Ставицкий говорит, что Углегорскую ТЭС полностью восстановят

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Светлодарске министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

По его словам, процесс восстановления теплоэлектростанции будет длительный, будет разработан план восстановления и работники данного предприятия будут задействованы на этих восстановительных работах.

“Я хочу, как министр всех успокоить и заверить, что зарплата будет выплачиваться работникам в полном объеме как и при действующем предприятии”, - сказал Э.Ставицкий, отметив, что на данной ТЭС на сегодняшний день насчитывается 2 тысячи 836 работников.

Министр заверил, что никого увольнять не будут, и все 4 блока станции будут восстановлены.

“Прошу соблюдать социальное спокойствие. Мы (правительственная комиссия — УНИАН) будем здесь находиться пока полностью не разработаем весь план действий”, - заключил Э.Ставицкий.