В прокуратуре решили, что показания Кужель опровергают линию защиты

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, Л.Фролова сказала: «В частности, информация, которую сегодня все услышали от А.Кужель, опровергает линию защиты, которая на прошлом заседании во время допроса Владимира Щербаня пыталаясь с помощью политического интервью, правда, но все же, убедить в том, что между Евгением Щербанем и Павлом Лазаренко не было конфликтов. Однако А.Кужель сегодня заявила, что голосовала за П.Лазаренко исключительно из-за наличия коллективного решения в то время, как не поддерживала его действия, работая при этом с Е.Щербанем».

Кроме того, по ее словам, свидетель во время допроса рассказала историю, которая вообще никогда не имела места.

«Когда свидетель заявила о вроде бы наличии у Е.Щербаня какой-то секретной и компрометирующей информации о деятельности компании «Итера», она не смогла объяснить ни ее сути, ни привести никаких фактов существования вообще этой мистической истории. Тем более, она, конечно, знать об этом не может, но каких-либо подтверждающих это данных за все 16 лет следствия не существовало и не существует. Тем более, что именно эту часть своих показаний она, при неизвестных нам обстоятельствах, в прокуратуре во время общения со следователями не озвучивала», - объяснила Л.Фролова.

Прокурор подчеркнула, что свидетель подтвердила тот факт, что Е.Щербань был чрезвычайно влиятельным человеком в Донецкой области, также подтвердила его большую возможность влияния на все отношения бизнеса в регионе и даже органы государственной власти.

«Она (свидетель) также подтвердила существование контракта между Е.Щербанем и компанией ЕЭСУ, возглавляемой Юлией Тимошенко. При этом сказала, что вообще не знает ничего о деятельности самой Ю.Тимошенко. Кроме того, отметила, что не владеет информацией о бизнес-интересах Е.Щербаня. А это больше всего имеет отношение к сути дела, и мы этого не услышали», - сказала Л.Фролова.

Прокурор прибавила, что А.Кужель не смогла ответить ни на один вопрос представителя потерпевших, особенно касающихся вроде бы предлагаемой ею помощи детям Е.Щербаня.

«Ее (Кужель) утверждение о причастности спецслужб к убийству Е.Щербаня вообще выглядело уж слишком надуманным. При этом она обосновала свою версию только тем, что вроде бы ее отец работал в определенных спецслужбах в советское время», - заявила Л.Фролова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 марта, следственный судья Печерского районного суда Киева провела допрос свидетеля со стороны защиты А.Кужель в рамках уголовного производства об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Е.Щербаня.

Генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня. Ю.Тимошенко вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером П.Лазаренко умышленного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.

Печерский райсуд Киева 13 февраля начал проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела.