Совет Европы требует объяснений от украинской власти относительно Власенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

"Я считаю, это очень необычно, что депутат, который избирается народом, может быть исключен из парламента в короткие сроки и без совершения тяжелого преступления", - отметил Т.Ягланд.

"Я попросил украинскую власть предоставить объяснения относительно этих действий, которые могут повлиять на основополагающий принцип демократии - суверенитет народа избирать своих депутатов", - сказал Генеральный секретарь Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 марта, Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Председатель ВР обратился в суд, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.

В то же время, в оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак направил представление в ВАСУ.