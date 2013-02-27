Главное за день: обзор топ-новостей

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Эксперт: ЕС убедит Газпром снизит цену на газ для Украины

Европейцы сегодня не боятся занять сторону Украины в газовом конфликте благодаря активизации добычи сланцевого газа с одновременным сокращением потребления российского топлива.

Оппозиция на заседании Кабмина будет требовать отставки президента и правительства

Оппозиция сегодня на расширенном заседании Кабинета министров хотела требовать отставки Президента и правительства Украины. Однако, придя на заседание, оппозиционеры получили порцию пристыжений от Азарова и ушли из него ни с чем - слова им так и не дали.

Янукович требует от Азарова поднатужиться для подписания Ассоциации с ЕС

Президент Украины Виктор Янукович требует от правительства обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых во время последнего саммита с Европейским Союзом. Также гарант пообещал контролировать соответствие решений правительства духу реформ и пригрозил министрам увольнениями. Во время выступления вице-премьер-министра Юрия Бойко произошел курьез, и журналистам несколько секунд на экране демонстрировали холл перед залом заседаний правительства с накрытыми столами, а не выступление чиновника.

Украинские инженеры признали, что «Зенит» упал по их вине

В днепропетровском Конструкторском бюро «Южное» признают, что причиной падения 1 февраля ракеты-носителя «Зенит-3SL» стал отказ бортового источника мощности, разработанного и изготовленного украинскими специалистами.

Квасневский и Кокс просили Януковича помиловать Луценко

Главы Мониторинговой миссии Европейского Парламента - экс-президент Европарламента Пэт Кокс и экс-президент Польши Александр Квасневский - просили Президента Украины Виктора Януковича помиловать экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

Банкиры прикинули, что украинцы держат под матрасами $40-70 миллиардов

Сбережения населения Украины вне банковской системы составляют от 40 до 70 млрд долларов, считают в НАБУ.

Оппозиция собирает подписи под резолюцией о недоверии Кабмину

Оппозиция начинает сбор подписей под резолюцией о недоверии Кабинету министров Украины.

Глава МИД Польши: ЕС в ноябре может предоставить Украине «европейскую перспективу»

Европейский Союз на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года может предоставить Украине "европейскую перспективу".

Украинские эксперты: отдавать ГТС в руки Газпрома - недопустимо

Украинские эксперты в газовой сфере считают недопустимым пускать российский «Газпром» единолично в любой форме к управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).

Регионал предлагает Раде забрать у украинцев четверть доходов по депозитам

Депутат от Партии регионов Евгений Сигал предлагает ВР внести изменения в Налоговый кодекс и ввести с 1 января 2014 года 25% налог на доходы физических лиц, полученные в виде процентов на текущие или депозитные вклады. Также в ПР предлагают запретить валютные депозиты.

Тимошенко просит наблюдателей ЕП проконтролировать ее доставку в Киев

Тимошенко просит наблюдателей Европарламента проконтролировать ее доставку в Киев на допрос свидетеля по делу Щербаня.

Пшонка объяснил, почему «здоровую» Тимошенко не перевозят из больницы в колонию

Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко не перевозят из больницы в колонию для продолжения отбывания срока заключения из-за гуманного к ней отношения, считает генпрокурор Украины Виктор Пшонка.

На конец года госдолг вырастет до 30,6% ВВП

На конец 2013 года ожидаемый объем государственного долга составит 483,032 млрд грн, что примерно составляет 30,6% валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, против 28,5% по итогам 2012 года.