Квасневский и Кокс просили Януковича помиловать Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил А.Квасневский сегодня во время 9-й ежегодной инвестиционной конференции, проходящей в Киеве.

По мнению экс-президента Польши, освобождение Ю.Луценко могло бы облегчить процесс переговоров об ассоциации между Украиной с Европейским Союзом.

«Что касается Юрия Луценко, то мы с Коксом просили Президента Януковича о помиловании Луценко. Если бы это было сделано, было бы легче вести переговоры по ассоциации», - сказал А.Квасневский.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.

Напомним, Ю.Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы за растрату госсредств в особо крупных размерах и к 2 годам ограничения свободы за служебную халатность в должности министра внутренних дел.

С августа 2012 года Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии в Черниговской области.

В декабре 2012 года Менский районный суд Черниговской области отказал экс-министру в освобождении по состоянию здоровья.

Защита экс-министра заявляет, что он серьезно болен. По убеждениям адвокатов, заболевания Ю.Луценко - цирроз печени и портальная гипертензия - являются основанием для освобождения по состоянию здоровья, поскольку эти диагнозы включены в перечень болезней, которые позволяют досрочное освобождение из мест лишения свободы.

15 февраля с.г. экс-министр внутренних дел Ю.Луценко заявил, что не будет просить Президента Украины В.Януковича о помиловании.

По словам Ю.Луценко, просить о помиловании для него неприемлемо, «потому что я не совершил инкриминируемых мне преступлений, а приговоры украинских судов считаю исключительно политической расправой, которая не имеет ничего общего с правосудием. Я на 100% убежден, что докажу это в Европейском суде по правам человека».