Янукович требует от Азарова поднатужиться для подписания Ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал на сегодняшнем расширенном заседании Кабинета министров.

В.Янукович отметил, что с самого начала был определен евроинтеграционный курс страны, который остается приоритетом внешней политики страны.

«Очередной саммит Украина-ЕС, в работе которого я на этой неделе принимал участие, стал важным шагом для перехода на новый уровень наших отношений с Европейским Союзом, политической ассоциации и экономической интеграции», - отметил Президент.

По его словам, на этом саммите вместе с европейскими коллегами были подведены итоги и определены последующие шаги по подготовке к саммиту «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре этого года.

«Требую от правительства безоговорочно обеспечить выполнение договоренностей, которые были достигнуты с руководством Европейского Совета и Европейской комиссии. Должны приложить максимум усилий для подписания Соглашения об ассоциации во время саммита «Восточного партнерства», - подчеркнул В.Янукович.

В то же время он в очередной раз повторил то, что Украина должна активно искать взаимоприемлемую модель сотрудничества с Таможенным союзом.

Как сообщалось, саммит Украина-ЕС состоялся 25 февраля в Брюсселе. После его завершения президент Европейского Совета Герман ван Ромпей заявил, что ЕС ожидает от Украины большего прогресса в выполнении условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

«У нас есть историческая возможность сделать рывок в отношениях Украина - ЕС путем подписания Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, до момента проведения Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», - сказал он.

«Определенные шаги уже были сделаны, однако нам нужно увидеть больший и более конкретный прогресс», - добавил президент Европейского Совета.

Он отметил, что речь идет о трех основных направлениях, определенных Советом иностранных дел ЕС, среди которых - исправление недостатков, выявленных во время парламентских выборов в Украине, решение вопроса выборочного правосудия и продолжение реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

Г. ван Ромпей подчеркнул, что определенные критерии вполне реалистичны, однако времени для их достижения - немного.