Пшонка объяснил, почему «здоровую» Тимошенко не перевозят в колонию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции.

«Задают вопросы: а почему сегодня Тимошенко не перевозят в учреждение, если она здорова? Но снова гуманное отношение к Тимошенко. Для того, чтобы снова не взорвать ситуацию, где она будет подыгрывать на том, что ее увозят в учреждение, а она, видите ли, должна быть в больнице», - сказал генпрокурор.

При этом В.Пшонка добавил: «Ну, прекратили лечение? Прекратили. Проводит она там массажи - пусть делает массажи. Проводит там физкультуру - пусть проводят с нею физкультуру. Но срок отбытия наказания у нее есть - 7 лет лишения свободы, и она его будет отбывать, потому что это нормы закона и перед законом равны все».