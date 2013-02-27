Эксперт: ЕС убедит Газпром снизить цену на газ для Украины

Об этом заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Олег Зарубинский.



«Те месседжи, которые мы получили от комиссара Евросоюза по энергетике Гюнтера Эттингера, Еврокомиссии дают основания говорить о том, что Европа готова нам помочь снизить цену на российский газ. Это свидетельствует о повышенном внимании ЕС к украинской газовой проблематике. Если раньше вообще никаких намеков не чувствовалось со стороны ЕС в помощи Украине в энергетических вопросах, в частности, вокруг строительства Северного и Южного обходных газопроводов, которые ущемляют наши интересы, то сейчас мы чувствуем их плечо», - говорит политик.

По его мнению, изменению позиции европейцев способствовало присоединение Украины к Европейской энергетической хартии.

«Энергетическая хартия, к которой Украина присоединилась, гласит, что ключевые проблемы ее членов должны решаться после соответствующих консультаций. Сейчас мы их получили, далее начнутся реальные действия», - констатирует нардеп

Зарубинский отмечает, что европейцы сегодня не боятся занять сторону Украины в газовом конфликте и благодаря активизации добычи сланцевого газа с одновременным сокращением потребления российского топлива.

«Этому поспособствовал и сланцевый газ, ведь многие эксперты неправы, утверждая, что он добывается только в США. Сегодня говоря сланцевый газ, мы подразумеваем и Европу, – Великобританию, Германию и другие страны. Стоит напомнить, что в ноябре прошлого года Еврокомиссия приняла решение разрешить разведку залежей этого вида топлива по всей Европе. Перспективы сланцевой революции реальны. На фоне его себестоимости в зависимости от 70 до 90 долларов цена за российский газ – предмет для анализа и беспокойства Газпрома», - убежден нардеп.

В этой связи он считает реалистичными поставки в реверсном режиме до 30 млрд куб. м. газа в Украину через Словакию и Венгрию. По его мнению, это станет серьезным сигналом для российских партнеров. В связи с этим политик считает абсурдным покупать российский газ у западных стран за меньшую сумму, а не напрямую в России, с который Украина соседит.

Напомним, что по результатам встречи с европейским комиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что европейская сторона предложила некоторые механизмы изменения цены на российский газ. В свою очередь, еврокомиссар отметил, что ЕС помогает Украине диверсифицировать импорт газа, и уже сейчас украинская сторона может получать немецкий газ через Польшу благодаря способности трубопровода работать в обоих направлениях.