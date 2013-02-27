Глава МИД Польши: ЕС в ноябре может предоставить Украине «европейскую перспективу»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Варшаве заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой.

"2013-й может быть годом, когда будут закреплены печатью очень близкие отношения Украины с ЕС, а, как знать, может даже и предоставление в Вильнюсе "европейской перспективы" для Украины", - сказал он.

Польский министр не уточнил, что он имеет в виду под "европейской перспективой", пожелав украинской власти выполнить выдвинутые Евросоюзом условия для подписания Соглашения об ассоциации, которое стороны хотят подписать на вильнюсском саммите.

Р.Сикорский, отвечая на вопрос журналистов, назвал решение проблемы выборочного правосудия одним из важнейших заданий, которое необходимо выполнить для подписания документа.

В то же время он отказался комментировать, что именно украинская власть должна была бы сделать по делу заключенных украинских политиков Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

"Это было предметом разговоров на наивысшем уровне в Брюсселе между Президентом Украины и главой Совета ЕС и руководителем Еврокомиссии. Там были приняты решения, которые нам не следует комментировать", - сказал Р.Сикорский.

Л.Кожара, в свою очередь, добавил, что в заключении последнего саммита Украина-ЕС украинская власть согласилась "учитывать в своей деятельности вопросы, связанные с реформой системы юстиции и правосудия".

"Хотел бы подтвердить, что Украина, как и ранее, в дальнейшем рассчитывает на поддержку Польшей европейской интеграции Украины", - сказал Л.Кожара.

Он также отметил, что в этом году ожидает очень интенсивных контактов между представителями польской и украинской власти, которые, по его словам, даже могут стать "рекордными" в истории взаимоотношений.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти годами добиваются от Евросоюза четкой декларации, что Украина сможет присоединиться к европейскому объединению, но ЕС до сих пор не предоставил так называемой "европейской перспективы".

В то же время ряд экспертов отмечают, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом уже является подтверждением того, что государство может присоединиться к ЕС, и добавляют, что похожие документы подписывали другие государства Восточной Европы, которые сейчас входят в европейское объединение. Среди них Польша, которая подписала Соглашение об ассоциации в 1992 году, а в ЕС вступила в 2004 году.