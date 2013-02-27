Тимошенко просит наблюдателей ЕП проконтролировать ее доставку в Киев

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко просит руководителей Мониторинговой миссии Европарламента - бывшего Президента Польши Александра Квасневского и экс-президента Европарламента Пета Кокса - направить своего представителя в ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове, чтобы проконтролировать ее доставку в Киев на очередной допрос свидетеля по делу об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, озвученном на брифинге в Харькове после встречи с Ю.Тимошенко ее защитником, народным депутатом Сергеем Власенко.

“Прошу вас в пределах мандата возглавляемой вами миссии направить вашего представителя в больницу “Укрзалізниці” в Харькове для осуществления контроля за моей доставкой в судебное заседание по допросу свидетеля на стадии досудебного следствия по делу Евгения Щербаня, которое будет проводиться 4 марта 2013 года в городе Киеве”, - говорится в заявлении экс-премьера.

Ю.Тимошенко, обращаясь к П.Коксу и А.Квасневскому, обратила внимание на то, что Государственная пенитенциарная служба Украины, несмотря на просьбу самого экс-премьера, а также на решение суда о ее доставке, неоднократно отказывалась это сделать.

По словам Ю.Тимошенко, работники Качановской исправительной колонии трижды фальсифицировали акты об отказе ехать на судебное заседание по делу Е.Щербаня.

Экс-премьер в заявлении также допустила, что перед запланированным на 4 марта очередным допросом свидетеля по этому делу “украинская власть в очередное раз сделает попытку сфальсифицировать акт о моем якобы отказе ехать в суд”.

С.Власенко сообщил, что передал заявление на имя П.Кокса и А.Квасневского через администрацию Качановской колонии сегодня около 15.15.

Защитник также отметил, что Ю.Тимошенко написала заявление с просьбой доставить ее в суд в Киеве по адресу пенитенциарной службы.

В то же время С.Власенко подчеркнул, что по закону для доставки подсудимого на заседание такое заявление не требуется.