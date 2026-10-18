Продлят ли США временную защиту для украинцев: в CNBS News узнали решение

Защита в рамках программы TPS для десятков тысяч украинцев и сотен иммигрантов из Судана должна была официально закончиться в понедельник, 19 октября.

Иммигранты из Украины и Судана, участвующие в программе "Временный защитный статус" (TPS), пока смогут жить и работать в США, не опасаясь депортации, хотя срок действия их гарантий должен был вскоре истечь, сообщило в воскресенье, 18 октября, Министерство национальной безопасности телеканалу CBS News.

Издание отметило, что защита в рамках программы TPS для десятков тысяч украинцев и сотен иммигрантов из Судана официально должна была закончиться в понедельник, 19 октября.

Однако в своих заявлениях в воскресенье Министерство национальной безопасности отметило, что окончательные решения относительно судьбы гуманитарных иммиграционных программ "будут приняты в надлежащее время".

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В министерстве добавили, что пока такие решения не будут объявлены, граждане Украины и Судана, участвующие в программе TPS, "сохранят защиту".

"Решения о сохранении защиты от депортации, хотя и не окончательные, резко контрастируют с общей позицией администрации Трампа в отношении программ TPS", – отмечается в статье.

Напоминается, что чиновники администрации Трампа регулярно осуждали TPS как фактическую политику амнистии, которой злоупотребляет администрация Байдена, поощряя нелегальную иммиграцию и слишком часто продлевая её, несмотря на её временный характер.

По данным издания, в течение последних полутора лет администрация Трампа в рамках своей агрессивной политики в отношении иммигрантов отменила защиту по программе TPS для более чем 1 миллиона человек из более чем десятка стран, в частности из Афганистана, Гаити и Венесуэлы.

Программы для граждан Украины и Судана входят в число немногих мер TPS, которые остаются в силе почти через два года после начала второго срока президента Трампа, наряду с защитой для десятков тысяч иммигрантов из Сальвадора.

Издание сообщило, что срок действия их программы TPS также должен был истечь в прошлом месяце, но Министерство национальной безопасности продлило их защиту до окончательного решения.

О программе TPS для украинцев впервые объявила администрация Байдена весной 2022 года, вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на март 2025 года в программу TPS было включено более 100 000 украинцев, включая тех, кому было разрешено въехать в США в рамках политики спонсорства, введенной во время администрации Байдена.

Украинские беженцы в Европе

Ранее УНИАН сообщал, что миграционное агентство ООН в своём заявлении прогнозировало, что этой зимой Украину может покинуть ещё большее количество людей. В ближайшие месяцы, после понижения температуры, многие семьи столкнутся с трудностями в обеспечении надежного отопления, электро- и водоснабжения. Согласно последним данным Международной организации по миграции, с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году почти 3,6 миллиона человек остаются внутренне перемещенными лицами на территории Украины. При этом еще около 3,8 миллиона человек вернулись после перемещения, зачастую в поврежденные или частично разрушенные дома. В то же время в европейских странах, таких как Польша, Германия и Чехия, в настоящее время проживает около 6 миллионов украинских беженцев.

Также мы писали, что правительство Черногории ввело новые ограничения для украинских мужчин. Теперь страна будет предоставлять военную защиту военнообязанным мужчинам только в том случае, если они до приезда в Украину выполнили воинскую обязанность или были освобождены от неё. При этом новые правила не коснутся украинцев, которые уже получили такую защиту. Власти Черногории пояснили, что изменения согласованы с соответствующим положением решения Совета Европейского Союза.

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