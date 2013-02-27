Оппозиция на заседании Кабмина потребует отставки Президента и правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам перед началом заседания сказал лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

В частности, он отметил, что оппозиция планирует выдвинуть сегодня два политических требования. Первое - отставка “бездарного” правительства и Президента Украины Виктора Януковича, который назначил это правительство. Второе требование касается плана развития страны.

“У нас есть свой план развития страны, и речь идет о принятии десятков законопроектов, которые требует оппозиция, чтобы были немедленно рассмотрены”, - сказал А.Яценюк.

Кроме того, А.Яценюк выразил надежду, что всех представителей “Батькивщины”, которые пришли на заседание правительства, пустят в зал.

“Там 20 «регионалов» сидят, и они не знают о том, что мы пришли представить план изменений в стране, и показать, что оппозиция знает, что делать в стране”, - сказал он.

Также А.Яценюк отметил, что от оппозиции пришли руководители парламентских комитетов, которые по рангу равны министрам.